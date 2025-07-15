شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": نخوض انتخابات الشيوخ بمسؤولية وطنية.. ونراهن على وعى الناخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري أحد الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، أن مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تنطلق من قناعة راسخة بأن التمثيل البرلماني ليس منصبًا يُطلب، بل مسؤولية وطنية تُمنح لمن يمتلك الكفاءة والرؤية والقدرة على إحداث تغيير حقيقي يخدم المواطنين.

وأوضح "الشقنقيري" خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحزب يضع على عاتقه تقديم نموذج مشرف لممثل الشعب، لا الباحث عن دور أو منصب، مشيرا إلى أن جميع مرشحي الحزب يمتلكون رصيدا حقيقيا من العمل العام والخبرة التشريعية والتنفيذية، وهم على دراية كاملة باحتياجات المواطنين في دوائرهم، ما يمنحهم الأفضلية في التعبير عن صوت المواطن داخل الغرفة البرلمانية الثانية.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري لا يعتمد على الشعارات الرنانة، بل يرتكز على برامج واقعية ومصداقية الطرح، وعلى قدرة كل مرشح في تحويل وعوده إلى أفعال ملموسة يشعر بها المواطن، لافتا إلى أن مرشحي الحزب ليسوا وجوها طارئة على الساحة، بل نتاج تجارب حقيقية ومسار مهني مشهود له بالكفاءة.

وشدد "الشقنقيري" على أن الحزب يراهن على وعي الناخب المصري، مؤكدا أن المجتمع بات أكثر قدرة على التمييز بين من يخدمه بالفعل، ومن يكتفي بالحديث دون إنجاز، داعيا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة باعتبار أن الصوت الانتخابي اليوم هو استثمار في الغد.

وأكد على إيمان حزب الشعب الجمهوري بأن الكفاءة تنتخب ولا تمنح، وأن البرلمان القوي لا يصنع إلا بناخب واعي يعرف قيمة صوته ودوره في رسم مستقبل وطنه.