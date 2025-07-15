خدمات مجانية ورعاية.. انطلاق حملة "100 يوم صحة" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمحافظة الأقصر فعاليات حملة "100 يوم صحة" للعام الثالث على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الحملة تأتي امتدادًا لجهود مبادرات "100 مليون صحة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز صحة المواطنين من جميع الفئات والأعمار من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة ومكثفة على مدار 100 يوم متواصل.

وتستهدف الحملة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وضعف وفقدان السمع، والأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وسوء التغذية لدى الأطفال، فضلاً عن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأشار أبو العطا إلى أن الحملة تُنفذ من خلال فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية، وأخرى متنقلة تعمل في نقاط تجمع المواطنين صباحًا ومساءً، مؤكدًا أن جميع الخدمات تُقدّم بالمجان، وداعيًا المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو نقطة خدمة للاستفادة من هذه المبادرة المهمة.