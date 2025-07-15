"النشرة": سلسلة غارات إسرائيلية على سلسلتي الشرقية والغربية في شمسطار طاريا بالجرد والحربية ووادي ام علي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات على سلسلتي الشرقية والغربية في منطقة شمسطار طاريا بالجرد والحربية ووادي ام علي".

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