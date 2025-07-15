انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13000 ليرة والمازوت 11000 ليرة وارتفاع الغاز 38000 ليرة

اصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا ل​​أسعار المحروقات​​. وانخفض سعر صفيحة ​البنزين​ 95 13000 ليرة و98 أوكتان 14000 ليرة لبنانيّة، فيما انخفض سعر ​المازوت 11000 ليرة وارتفعت قارورة ​الغاز​ 38000. وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: -صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1556.000 ليرة. -صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1595.000 ليرة. -صفيحة المازوت: 1577.000 ليرة. -قارورة الغاز: 966.000 ليرة.

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