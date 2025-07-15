أدى انفجار في حقل نفطي في إقليم كردستان العراق الثلاثاء إلى تعليق العمليات فيه، حسبما أعلنت الشركة الأميركية المشغّلة له.
وقالت شركة "إيتش كاي إن إنرجي" HKN Energy في بيان "وقع انفجار في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) حوالي الساعة 07,00 (04,00 ت غ) في أحد مرافق إنتاجها في حقل سارانغ" في كردستان العراق، مشيرة إلى "تعليق العمليات في المنشأة المتضررة حتى يتم تأمين الموقع". ولم يتّضح سبب الانفجار على الفور.
وأمس، اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، إن طائرتين مسيرتين سقطتا في حقل خورمالا النفطي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل
ويقع حقل خورمالا النفطي قرب مدينة أربيل في الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "إيتش كاي إن إنرجي": تعليق العمل في حقل نفطي في شمال العراق بعد انفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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