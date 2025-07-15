الرئيس عون اطّلع من بيرقداريان على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال الصيف

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزيرة الشباب و​الرياضة​، نورا بيرقداريان، واطلع منها على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال الصيف، والمهرجانات المزمع إقامتها في مختلف المناطق اللبنانية. كما اطّلع على الخطوات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، ووافق على رعاية مؤتمرها الافتتاحي وحضوره في أيلول المقبل.

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