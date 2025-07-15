اعلن ​الجيش الإسرائيلي​ "اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار". وكانت قد افادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "لدفاعات الجوية تعترض مسيرة في جنوب إيلات أطلقت من اليمن".

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