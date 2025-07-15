رئيس الوزراء الأسترالي اكد للرئيس الصيني أهمية الحوار في العلاقة بين البلدين

اعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال لقائه في بكين الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ "الحوار" ينبغي أن يكون في صميم العلاقات بين البلدين.

ويقوم ألبانيزي بزيارته الثانية للصين كرئيس للوزراء، سعيا إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين بكين وكانبيرا مسارا مضطربا خلال العقد الماضي، في فترة اتسمت بخلافات متكررة حول الأمن القومي والمصالح المتنافسة في كل أنحاء منطقة المحيط الهادئ.

لكن العلاقات بدأت تتحسن في كانون الأول عندما ألغت الصين حظرا على استيراد جراد البحر الصخري الأسترالي، وهو ما أزال العقبة الأخيرة أمام إنهاء مواجهة تجارية اندلعت بين البلدين منذ العام 2017.