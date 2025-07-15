الهيئة الروحية للدروز رحّبت بدخول القوات الحكومية السويداء ودعت الفصائل إلى التعاون معها

رحّبت الهيئة الروحية لل​دروز​ بدخول القوات الحكومية السويداء، داعية "الفصائل إلى التعاون معها".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات من وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر دخول مركز مدينة السويداء، في إطار إجراءات أمنية جديدة.

وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء بفرض حظر تجوال في المدينة، يبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى إشعار آخر.