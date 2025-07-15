اعلنت ادارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية، أن "الجيش يستمر في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط السويداء"، مشيرة الى أن "على سكان السويداء التزام المنازل والإبلاغ عن أي تحرك للخارجين عن القانون".
واكدت في تصريح لقناة "الجزيرة"، ان "الجيش مستمر في عملياته بهدف بسط الأمن والاستقرار في السويداء"، موضحة أن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهرب والانسحاب إلى وسط مدينة السويداء".
كانت هذه تفاصيل خبر ادارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية: الجيش مستمر في عملياته بهدف بسط الأمن والاستقرار في السويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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