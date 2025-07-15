شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "العدل": تحالفنا مع القائمة الوطنية انتخابى وليس سياسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد بدرة، نائب رئيس حزب العدل، أن اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب انتهت من اختيار معظم كوادره التنظيمية استعدادًا لخوض الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على اختيار أفضل العناصر، خاصة من الشباب، للدفع بهم ضمن قوائم الحزب والمقاعد الفردية.

وأوضح بدرة في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن حزب العدل يشارك حاليًا في تحالفين انتخابيين؛ الأول هو تحالف القائمة الوطنية، والثاني هو تحالف "الطريق الديمقراطي" الذي يضم إلى جانبه كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، للتنسيق بشأن الترشح على المقاعد الفردية ، وأضاف أن الحزب دفع بـ27 مرشحًا من كوادره سينافسون في 20 محافظة، ضمن خطة أوسع لتحالف "الطريق الديمقراطي".