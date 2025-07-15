الولايات المتّحدة اعلنت أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم المكسيكية

أعلنت الولايات المتّحدة أنها "ستفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم المكسيكية"، في قرار يأتي عقب إلغائها اتفاقية للتجارة الحرّة بين البلدين تتعلّق بهذا المنتج.

وكانت واشنطن أعلنت في منتصف نيسان أنها "قررت إلغاء هذه الاتفاقية التي أبرمت في 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب".

وفي البداية، هدّدت الحكومة الأميركية بفرض رسم جمركي بنسبة 21% على الطماطم المكسيكية لكنّها خفّضت هذه النسبة إلى 17% في نهاية المطاف.

وسارعت المكسيك إلى التنديد بهذه الرسوم الإضافية "غير العادلة".

وقالت وزارتا الزراعة والاقتصاد المكسيكيتان في بيان إنّ هذه الرسوم "تتعارض مع مصالح المنتجين المكسيكيين وكذلك أيضا مع مصالح القطاع الأميركي".