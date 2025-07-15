شكرا لقرائتكم خبر عن القانون حدد ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ.. ألا يكون خاسرا فى الانتخابات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28 على أن رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص 10 من المقاعد علي الأقل للمرأة.