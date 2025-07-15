اصابة ٣ اشخاص بانفجار قنبلة يدوية في مخيم شاتيلا

افادت معلومات ب​انفجار قنبلة​ يدوية في مخيم شاتيلا بالمدعو س. م. ي. (سوري الجنسية)، ما ادى الى اصابته واصابة شخصين كان بقربهما، وبحسب المعلومات فانه كان يلعب بالقنبلة ما ادى الى انفجارها.

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