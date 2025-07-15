وزير الخارجية المصري: الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لم يزد مساعدات غزة

اشار وزير الخارجية المصري ​بدر عبد العاطي​ الى إن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة لم يشهد أي زيادة، رغم الاتفاق الذي أُبرم الأسبوع الماضي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن يسهم في تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وأوضح عبد العاطي للصحفيين قبيل اجتماع بين مسؤولين كبار من الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي في بروكسل، "لم يتغير شيء على الأرض".

وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الخميس، إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة من خلال زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح معابر وطرق لإدخال الإمدادات.