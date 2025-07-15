غوتيريس: وقف إطلاق النار بغزة لا يكفي ويجب منح الفلسطينيين دولة

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن وقف إطلاق النار وحده ليس كافيا في غزة، لافتا إلى ضرورة أن يكون للفلسطينيين دولة.
وأوضح في تصريح من نيويورك، أن وقف إطلاق النار وحده ليس كافيا في غزة، وأن الفلسطينيين مثلهم مثل الإسرائيليين يجب أن تكون لهم دولة يمارسون فيها حقوقهم.
وأشار غوتيريس إلى أن مستوى الدمار والخسائر في الأرواح التي شهدتها غزة “غير مسبوق في التاريخ الحديث”.
وأضاف “إلى جانب المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان غزة، فإن هذا الوضع يمس أبسط مقومات الكرامة الإنسانية”.
وتابع: “فكرة أن يتمكن 5 ملايين إنسان من العيش في أرضهم دون أي حقوق على الإطلاق تتعارض تماما مع الكرامة الإنسانية والقانون الدولي”.
ولفت غوتيريس أن مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين سيعقد في الأمم المتحدة بنهاية تموز الجاري.
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