الجيش الاسرائيلي: مقتل ثلاثة جنود واصابة ضابط بجروح خطيرة خلال اشتباكات في قطاع غزة اليوم

قُتل ثلاثة جنود من الجيش ال​إسرائيل​ي وأصيب ضابط بجروح خطيرة خلال اشتباكات في قطاع غزة اليوم، بحسب ما أعلن الجيش. واشار الى ان أسماء الجنود القتلى هم: - الرقيب شاحام مناحيم، 21 عامًا، من بلدة ياردينا - الجندي شلومو ياكير شرِم، 20 عامًا، من إفرات - الجندي يولي فاكتر، 19 عامًا، من ريشون لتسيون وجميعهم خدموا في اللواء المدرع 401، الكتيبة 52. وذكر البيان بانه بحسب تحقيق أولي للجيش، كان الجنود داخل دبابة يُرجّح أنها استُهدفت بنيران مضادة للدروع، فيما لا تزال أسباب الانفجار قيد التحقيق.

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