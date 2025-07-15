استقالة أعضاء لجنة الأمم المتحدة بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية

استقال الأعضاء الثلاثة في اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية من مناصبهم، قائلين إن الوقت قد حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة الإثنين. وتم تشكيل اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء في عام 2021.

وأشارت الجنوب أفريقية نافي بيلاي (83 عاما) التي سبق أن رأست المحكمة الدولية لرواندا، إلى سنّها في رسالة أعلنت فيها استقالتها.

وقال الأسترالي كريس سيدوتي (74 عاما) في رسالته إن هذا “الوقت مناسب” ل​تجديد تركيبة اللجنة​، في حين قال الهندي ميلون كوثاري وهو في أواخر الستينات من عمره، إنه “تشرّف” بعضويته في اللجنة.

وطلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يورغ لاوبر من الدول الأعضاء في المجلس اقتراح أعضاء جدد للجنة بحلول 31 آب المقبل.

وأوضح المتحدث باسم المجلس باسكال سيم أن الهدف هو تعيين خبراء جدد في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، بمجرد أن يقدّم أعضاء اللجنة الثلاثة المستقيلون تقريرهم الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك.

واتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”جريمة الإبادة” منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.