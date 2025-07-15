العراق: تخلي «العمال الكردستاني» عن السلاح يرسخ استقرار المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح خطوة مهمة لترسيخ الأمن واستقرار المنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية، أمس، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان. وأكد الرئيس رشيد، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، مشيداً بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتخلي الحزب عن السلاح.

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة أمس، قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم: «تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي صباح الإثنين»، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكانت سلطات الإقليم أعلنت في الثالث من يوليو إسقاط مسيّرة قرب المطار، في عملية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.