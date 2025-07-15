شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة من القضاء الإداري في طعون انتخابات الشيوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، مساء اليوم، جلسة عاجلة لنظر 25 طعنًا مقدمًا من مرشحي مجلس الشيوخ في دورته الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأصدرت خلالها عدة أحكام، مع إرجاء الفصل في عدد من الطعون الأخرى لجلسة الغد، الثلاثاء.

وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة 3 أحكام بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري، فيما قضت بوقف تنفيذ قرار استبعاد أحد المرشحين، وهو ما يترتب عليه إدراج اسمه في الكشوف الانتخابية.

كما رفضت المحكمة طعنًا آخر لعدم قبوله، وكان لمرشح طالب بإدراج اسمه ضمن كشوف الانتخابات رغم عدم تقدمه من الأساس بأوراق ترشحه، ما دفع المحكمة إلى رفض طعنه شكلاً.

وقضت المحكمة أيضًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين، مؤكدة أحقية المرشح في الترشح، وبالتالي إدراجه ضمن الكشوف النهائية.

وأرجأت المحكمة الفصل في 6 طعون أخرى إلى جلسة الغد لاستكمال المداولات.

وبلغ عدد الطعون المقدمة من محافظتي القاهرة والجيزة حتى الآن 25 طعنًا، بينما وصل إجمالي الطعون على مستوى الجمهورية إلى 50 طعنًا، بينها 6 طعون قُدمت في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التقديم مساء أمس.

وتواصل المحكمة انعقاد جلساتها العاجلة لليوم الثاني على التوالي، في إطار جهودها لحسم الطعون المقدمة بدقة وسرعة، مع استمرار استقبال الأوراق وفحصها وإصدار الأحكام، والتي يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها جهة الفصل النهائي في هذه المنازعات الانتخابية.