شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الأكاديمية الوطنية للتدريب تلتقي بعقول المستقبل في معرض دمياط للروبوت والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة سُلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للتدريب، في زيارة ميدانية لمعرض دمياط الثاني للروبوت والبرمجة المُقام على كوبري دمياط التاريخي "جسر الحضارة"، برفقة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، جاء ذلك في مشهد يُجسد تكامل الجهود الوطنية لدعم الإبداع وتمكين الشباب.

جاءت هذه الزيارة للتأكيد على أهمية الاستثمار في العقول الشابة، حيث استعرض المعرض مجموعة من المشروعات المبتكرة في مجالي الروبوت والبرمجة، ووفّر منصة تفاعلية لتبادل المعرفة بين الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، إلى جانب تنظيم ورش عمل تعليمية وجلسات نقاشية متخصصة، تهدف لتعزيز مهارات التفكير الإبداعي، وتأهيل الشباب لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.

كما أعربت الدكتورة سُلافه جويلي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المعرض، مشيدة بمستوى الأفكار والمشروعات التي قدمها الشباب، مؤكدة أن ما شاهدته يُعد نموذجًا يُحتذى به في دعم وتمكين المبدعين على مستوى المحافظات، مثنية على الدور الحيوي الذي تقوم به محافظة دمياط بقيادة المحافظ في احتضان هذه المواهب.

وخلال الجولة، حرصت قيادة الأكاديمية الوطنية للتدريب على التفاعل المباشر مع الطلاب والاستماع إلى أفكارهم، كما تم تهنئة الفائزين بأفضل المشروعات، والتأكيد على استمرار الدعم لكل من يملك الشغف والمعرفة لصناعة التغيير.