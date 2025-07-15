شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الدكتورة جيهان زكى لمنحها وسام "جوقة الشرف" من الرئيس الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس ، بخالص التهنئة إلى الدكتورة جيهان زكي- عضو مجلس النواب- بمناسبة منحها وسام “جوقة الشرف – برتبة فارس” أحد أرفع الأوسمة الرسمية في الجمهورية الفرنسية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك تكريماً لعطائها المتميز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب، عبر البحث العلمي والمعرفة والفن والتواصل الحضاري.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذا التكريم يُعد تقديراً للمسيرة الثقافية و العلمية للدكتورة جيهان زكي ، متمنياً لها المزيد من التوفيق في تكريس الحضور المصري في أروقة الفكر والثقافة العالمية

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح النائبة الدكتورة جيهان زكي، وسام "جوقة الشرف – برتبة فارس" و هو أرفع الأوسمة الرسمية في الجمهورية الفرنسية، وذلك تكريمًا لعطائها المتفرد في دعم قيم السلام،والدبلوماسية الثقافية، والتقريب بين الشعوب عبر البحث العلمي و المعرفة والفن والتواصل

وقد صدر القرار صباح اليوم في الجريدة الرسمية الفرنسية، متضمنًا اسم الدكتورة زكي ضمن قائمة نخبة من الشخصيات الدولية التي كرّست مسيرتها لخدمة الإنسانية، وإعلاء رايات المعرفة، والتمسك بالمبادئ النبيلة للسلام والمساواة، بعيدًا عن حدود اللون أو العرق أو العقيدة.

ويأتي هذا التكريم بتوصية من وزارة الشؤون الأوروبية والتعاون الدولي الفرنسية، تقديرًا لمسيرة د. جيهان زكي التي امتدت لسنوات من العطاء الأكاديمي والدبلوماسي، وبرزت خلالها كصوت ثقافي حر في المحافل الدولية، وواحدة من أبرز المدافعين عن صورة الثقافة المصرية والعربية والإفريقية في العالم.