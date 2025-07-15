شكرا لقرائتكم خبر عن عضو عليا الوفد يطالب بتشكيل لجنة حكماء لإدارة ملف انتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حمادة بكر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتشكيل لجنة حكماء من رموز وقيادات الحزب للمشاركه فى إدارة ملف الانتخابات البرلمانية القادمة، وسرعة اختيار مرشحين على المقاعد الفردية، فى مختلف دوائر الجمهورية وإدارة الحوار مع التحالف الوطنى.

وأضاف بكر أن الوفد بتاريخه وحاضره لا يمكن أبدا أن يكون خارج المعادلة السياسية، فقد تم تمثيل الحزب عقب ثورة يناير ٢٠١١ بـ٤٢ مقعدا وقت كان البرلمان ٤٤٤ نائبا، وفى ٢٠١٥ تم تمثيل الوفد بـ ٣٦مقعدا، وفى ٢٠٢٠ شارك الوفد بـ١٠ مقاعد فى مجلس الشيوخ و٢٨ مقعدا فى مجلس النواب.



وطالب عضو الهيئة العليا القيادة الحالية الدكتور عبدالسند يمامة والهيئة العليا بتغليب المصلحة العامة، وأن يكون الهدف نهضة الوفد، والجميع أهل لذلك.

وشدد بكر على ضرورة تشكيل لجنة حكماء تضم الدكتور السيد البدوى شحاتة، والمستشار بهاء أبوشقة، والدكتور محمود أباظة، والوزير منير فخرى عبدالنور والدكتور مصطفى الفقى والدكتور عمرو موسى، مع رئيس الحزب الحالى تلك النماذج التى بظهورها وتكاتفها ستعيد الحزب إلى مساره الطبيعى، ولانبغى بذلك سوى مصلحة الوطن وأن يكون الوفد مساندا وداعما للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الوفد أمانة فى أعناقنا جميعا، والحفاظ عليه وعلى صورته يتطلب التكاتف من الجميع القيادة الحاليه وزعماء الحزب.

وأوضح "بكر "لابد من وضع خارطة طريق لإعادة الوفد إلى مكانته الحقيقية، وإعادة الطيور المهاجرة ، وتفعيل دور الشباب، والمرأة واللجان النوعية، وإحداث نقلة حقيقية تعيد دور الوفد الريادى، الذى كان دائما بيت الوطنية والدفاع عن مصر والمصريين.

وأشار " بكر" أن رؤساء الوفد السابقين وقياداته من الضرورى وجودهم الآن، حيث لن يتحمل الحزب هزه أخرى أمام الشارع المصرى، فالتماسك ووحدة الصف، والاستعانة بالشباب، وإحداث نهضه حقيقية، وتقديم خطاب سياسى، يعبر عن الحزب، والاندماج مع الشارع لاسبيل عنه لعودة الحزب إلى وضعه الطبيعى أمام الشعب المصرى.

وأضاف بكر أن القائمة الوطنية، تضم أعداد كثيرة ممن تم اختيارهم لخوض الانتخابات على القائمة الوطنية هم أبناء حزب الوفد وانضموا إلى أحزاب أخرى.



وطالب بكر بضرورة استيعاب الشباب داخل الحزب وفتح قنوات الحوار،لأن التهميش الذى طال الملف الشبابى لايمكن أبدا أن يجعل أى مؤسسة تتقدم ولن يكون هناك وجود لحزب بدون شبابه.

وتابع" بكر "أن تشكيل لجنة حكماء لإدارة الملف الإنتخابى ستعبر بالحزب إلى بر الأمان خاصة وأن الانتخابات البرلمانيه أمامها ٣ أشهر ومازالت الفرصة مواتية.