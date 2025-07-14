رسامني تابع مع افرام ومفتي راشيا شؤونا انمائية وترأس اجتماعا بحث في تأهيل الطرق والجسور

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، النائب نعمة افرام، وكان عرض للأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى البحث في الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة في منطقة جبيل - كسروان. وتم التطرق أيضا الى موضوع افتتاح مرفأ جونيه السياحي.

كما التقى رسامني مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، وبحث معه في شؤون إنمائية.

وثمن حجازي "جهود الوزير على مستوى تأمين الخدمات، لجهة الطرقات او غيرها من المشاريع التي تخص المواطنين".

وكان وزير الاشغال عقد اجتماعا اداريا موسعا مع المدير العام للطرق والمباني غابي الحاج وفريق عمل الوزارة المعني بملفات الطرق والمباني، لمتابعة التدابير المعدة لتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة شبكة الطرق والجسور على مختلف الأراضي اللبنانية.