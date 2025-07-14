الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية ومعدات لتزوير الأموال في طرابلس وبريتال

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في منطقة باب الرمل – طرابلس، وأوقفت المواطن (ع.ع.ح.) وشقيقَيه (ع.ح.) و(ع.ح.) لإطلاقهم النار باتجاه أحد المواطنين ما أدى إلى مقتله، وضبطت في حوزتهم مسدسًا وذخائر حربية".

وذكرت القيادة، أن "وحدة أخرى دهمت منازل مطلوبين بجرم إطلاق النار أثناء إشكال في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت كمية من المخدرات وسلاحًا وذخائر حربية ومعدات لتزوير الأموال، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".

كذلك نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة حالات – جبيل وأوقفت 64 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".