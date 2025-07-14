انطلاق دورة الأيقونات البيزنطية في إهدن بتنسيق جمعية "شموع الأمل" مع المعهد الفني الأنطوني

انطلقت ​دورة الأيقونات البيزنطية​ في إهدن، التي تنسقها جمعية شموع الأمل مع المعهد الفني الأنطوني، بإشراف مديره الأب شربل بو عبود ونائبته لميا الدويهي.

وأشار المنظمون، الى أن "كتابة الأيقونات في إهدن باتت موعدا ثابتا للسنة العاشرة على التوالي، حيث يلتقي المشاركون من مختلف الأعمار والمستويات لكتابة أيقوناتهم، ومناجاة خالقهم بهذه الصلاة التي تفتح نافذة على السماء".

وقالت رئيسة الجمعية هند مرعب إن "هذا النشاط السنوي في اهدن ينتظره الجميع للتعمق في لاهوت وروحانية الايقونة وتساعد هذه الدورة على تنمية المواهب والعرف إلى هذا الفن المقدس".

يذكر أنه تمتد هذه الدورة على مدار عشرة أيام حيث تختتم بالقداس الإلهي ورتبة تبريك الايقونات وتوزيع إفادات مشاركة على جميع المشاركين في أعمال الدورة.