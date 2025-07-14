عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سائق فان قادمًا من البقاع وتضبط كميّة من المواد المخدّرة

اعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة في بيان، بانه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها في المناطق اللّبنانية كافّة، وتوقيف مرتكبيها، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 05-07-2025، بآليّة “فان – سانغ يونغ” قادمة من البقاع، بقيادة: – ح. ر. (مواليد عام 2001، لبناني) وبتفتيشه والـ”فان”، تم ضبط:

– /614/غ من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل /71/ طبّةً بلاستيكيّة.

– /897/غ من مادّة الماريجوانا مقسّمة داخل /38/ كيسًا شفافًا.

– /115/ حبّةً مخدّرة.

ولفت البيان الى انه تم تسليم الموقوف والآليّة والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.