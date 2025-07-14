أشار وزير الداخلية أحمد الحجار، بعد استقباله وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الى أن "البحث تناول ​التعاون الأمني​ بشكل عام بين الكويت ولبنان وانتقل فريق عمل متخصص من الكويت الى لقاء فريق لبناني متخصص لبحث التعاون الأمني وكان هناك تعاون في مجال المخدرات".

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار بعد لقائه نظيره الكويتي: انتقل فريق كويتي للقاء نظيره اللبناني وهناك تعاون في مجال المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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