خريس من بدياس: نريد قانوناً انتخابياً عصرياً يعكس تطلعات اللبنانيين

شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي خريس​ على ضرورة إقرار ​قانون انتخابي​ عصري يعبّر عن تطلعات المجتمع اللبناني، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل العادل، بعيداً عن الحسابات الطائفية والمناطقية الضيقة.

واكد خريس خلال كلمة ألقاها باسم حركة "أمل" في احتفال تابيني في حسينية بلدة بدياس، أننا نعيش في ظروف صعبة ومرحلة دقيقة تتطلب من جميع اللبنانيين أقصى درجات الحذر، سواء في الخطاب السياسي أو في مقاربة الوضع الأمني، مشدداً على أن "الخطر الداهم يهدد الجميع، ولا خيار أمامنا إلا المواجهة الواعية، سياسياً وعلى مختلف الصعد، دفاعاً عن وطننا واستقراره".