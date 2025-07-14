شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس على ضرورة إقرار قانون انتخابي عصري يعبّر عن تطلعات المجتمع اللبناني، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل العادل، بعيداً عن الحسابات الطائفية والمناطقية الضيقة.
واكد خريس خلال كلمة ألقاها باسم حركة "أمل" في احتفال تابيني في حسينية بلدة بدياس، أننا نعيش في ظروف صعبة ومرحلة دقيقة تتطلب من جميع اللبنانيين أقصى درجات الحذر، سواء في الخطاب السياسي أو في مقاربة الوضع الأمني، مشدداً على أن "الخطر الداهم يهدد الجميع، ولا خيار أمامنا إلا المواجهة الواعية، سياسياً وعلى مختلف الصعد، دفاعاً عن وطننا واستقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر خريس من بدياس: نريد قانوناً انتخابياً عصرياً يعكس تطلعات اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.