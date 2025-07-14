الإشتراكي: ندعو للتوصل إلى حل سلمي ونرفض كل الدعوات المطالبة بتوفير الحماية الدولية للسويداء من أي جهة أتت

أعرب الحزب التقدمي الإشتراكي عن الأسف الشديد للأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، متوجها "بالتعزية الى أهالي الشهداء الذين قضوا"، داعياً إلى التهدئة الفورية حقناً للدماء.

وإذ أكد أنه يسعى من خلال الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتوصل إلى وقف هذا المسلسل المتكرر، شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة التوصّل إلى حلّ سلمي برعاية الدولة السورية، يضمن الاستقرار و​الأمن والسلم الأهلي​ في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة كل مكونات الشعب السوري وبالتعاون مع الدولة السورية.

ورفض الحزب، بشكل قاطع، كل الدعوات المطالِبة بتوفير الحماية الدولية، من أي جهة أتت، ويشدد على أن مسؤولية الأمن والحماية تقع حصراً على عاتق الدولة السورية دون سواها.