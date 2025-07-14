وزير الدفاع السوري: أدعو الجيش في محافظة السويداء الى حماية المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم

عا وزير الدفاع السوري ​مرهف أبو قصرة​، الجيش السوري في محافظة السويداء الى "حماية المواطنين، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة من عبث اللصوص وضعاف النفوس". ولفت أبو قصرة، الى أنه "إلى رجال الجيش العربي السوري في محافظة السويداء الكريمة، أوصيكم بحماية أهلكم المواطنين، والوقوف بينهم وبين العصابات الخارجة عن القانون التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم. حافظوا على الممتلكات العامة والخاصة من عبث اللصوص وضعاف النفوس، فكل تقصير يُسجّل، وكل تهاون يُحاسب، اسعوا لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء، وكونوا عونًا لمن يحتاج مساعدتكم، كما عهدناكم دائمًا: حماةً للناس، لا عليهم".

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