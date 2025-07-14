توم باراك: الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي لحرب أهلية

اشار المبعوث الاميركي ​توم باراك​ الى ان الخوف من نزع سلاح ​حزب الله​ ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي لحرب أهلية، معتبرا بان عملية تخلي حزب الله عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية.

ولفت توم باراك في تصريح له، الى ان الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل، ونحن لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضا مع معسكرات فلسطينية مسلحة.

وشدد على ان الولايات المتحدة تنظر إلى حزب الله "منظمة إرهابية"، معتبرا بان الخريطة الطائفية في لبنان معقدة للغاية.

وفي ما خص الملف السوري، اعتبر باراك بان سوريا تحتاج إلى موارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة لدعم عالمي، وراى بان رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.