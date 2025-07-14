القوات الحكومية السورية تسيطر على قرية المزرعة الدرزية على مشارف مدينة السويداء

سيطرت القوات الحكومية السورية معززة بدبابات وآليات ومئات المقاتلين، على قرية المزرعة ذات الغالبية الدرزية الواقعة عند مشارف ​السويداء​ وتواصل تقدمها نحو هذه المدينة، وفق وكالة "فرانس برس".

وذكر القائد الميداني عز الدين الشمير لـ"فرانس برس"، إن "القوات تتجه نحو مدينة السويداء".

وفي وقت لاحق، اوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا للتلفزيون الرسمي إن "قوات الجيش و​الأمن الداخلي​ اقتربت من مركز محافظة السويداء".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الاثنين أنه قصف "دبابات عدة" في منطقة قرية السميع بمحافظة السويداء.

ودعت وزارة الخارجية في بيان "كافة الأطراف المحلية إلى تحكيم العقل والتوقف الفوري عن أعمال العنف وتسليم السلاح غير المشروع" مُجددة دعوتها لجميع الدول والمنظمات إلى "احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن دعم أي حركات منفردة انفصالية".

ودعا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة الجيش السوري إلى حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مؤكدا أن "كل تقصير يسجل وكل تهاون يحاسب".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني مقتل 18 شخصا من جنود الجيش السوري خلال تعرض نقاط عسكرية "لهجمات غادرة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".