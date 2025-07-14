اكد مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي أكبر ولايتي إن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني لن تتم إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم، وفق وسائل إعلام رسمية.
اوضح ولايتي خلال اجتماع مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، بانه "إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد".
كانت هذه تفاصيل خبر ولايتي: طهران لن تفاوض واشنطن اذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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