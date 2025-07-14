ولايتي: طهران لن تفاوض واشنطن اذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم

اكد مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي أكبر ولايتي إن المفاوضات بشأن ​البرنامج النووي الإيراني​ لن تتم إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم، وفق وسائل إعلام رسمية.

اوضح ولايتي خلال اجتماع مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، بانه "إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد".