هآرتس: حزب ديغيل هتواره الذي يشغل 4 مقاعد بالكنيست وينضوي ضمن تحالف يهدوت هتوراه يعلن الانسحاب من الحكومة

افادت صحيفة "هآرتس" العبرية بان حزب ​ديغيل هتواره​ الذي يشغل 4 مقاعد بالكنيست وينضوي ضمن تحالف "يهدوت هتوراه"، يعلن الانسحاب من الحكومة. وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" بانه "في الوضع الحالي، بعد انسحاب حزب “ديجل هتوراه”، يتراجع عدد أعضاء الائتلاف إلى 63. وإذا قرر أيضا “أغودات يسرائيل” السير على خطاه والانسحاب، فسيتقلص الائتلاف إلى 60 مقعدا فقط، ما يعني أنه لن يكون لدى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أغلبية مضمونة في الكنيست.

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