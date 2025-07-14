الجيش الإسرائيلي: الجيش الاسرائيلي هاجم دبابات تم رصدها وهي تتحرك نحو منطقة السويداء جنوب سوريا

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنه "في وقت سابق اليوم تم رصد عدة دبابات في المنطقة بين السيجين وسميع وهي تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا"، لافتاً الى أن "الجيش الاسرائيلي هاجم هذه الدبابات لعرقلة وصولها إلى المنطقة".

وأشار أدرعي، الى أنه "لن يسمح الجيش الإسرائيلي بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيتحرك ضده ويواصل مراقبة التطورات في المنطقة".