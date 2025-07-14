كاتس: ضرب أهداف في سوريا تحذير واضح للنظام السوري وإسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريح له، الى ان ضرب أهداف في سوريا تحذير واضح للنظام السوري، مؤكدا بان إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا.

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