سقوط مسيرتين في حقل خورمالا النفطي في إقليم كردستان العراق

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، إن طائرتين مسيرتين سقطتا في حقل خورمالا النفطي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل ويقع حقل خورمالا النفطي قرب مدينة أربيل في الإقليم.

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