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سقوط مسيرتين في حقل خورمالا النفطي في إقليم كردستان العراق

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سقوط مسيرتين في حقل خورمالا النفطي في إقليم كردستان العراق

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، إن طائرتين مسيرتين سقطتا في حقل خورمالا النفطي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل

ويقع حقل خورمالا النفطي قرب مدينة أربيل في الإقليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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