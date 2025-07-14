وزيرا الخارجية الاسرائيلي والفلسطينية يُشاركان في اجتماع ببروكسل

يشارك وزيرا الخارجية الاسرائيلي والفلسطينية في اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة الواقعة الى جنوبه يعقد في بروكسل، في أول حضور مشترك في لقاء على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في غزة.

واشار مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الى أن "الأخير سيعقد على هامش الاجتماع الوزاري لقاءات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، إضافة الى عدد من نظرائه المشاركين".

وأكدت الخارجية الفلسطينية مشاركة الوزيرة فارسين أغابكيان شاهين، لكنها نفت أن يكون على جدول أعمالها "أية لقاءات أو اجتماعات مع وزير خارجية دولة الاحتلال"، وذلك تعقيبا على تقارير بهذا الشأن.