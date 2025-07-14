شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اعلام النواب: الرئيس السيسى طرح خارطة طريق واقعية لتعزيز استقرار أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي تحدث فيها بصفته رئيس الدورة الجارية للقدرة الإقليمية لإقليم شمال أفريقيا.

وأكدت رشاد أن كلمة الرئيس عكست إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل ما تشهده من نزاعات مسلحة، وتفشي للإرهاب، والجريمة المنظمة، إلى جانب التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي طرح رؤية متكاملة قائمة على التعاون والتكامل وتفعيل الأطر الإقليمية، وعلى رأسها القوة الأفريقية الجاهزة ، باعتبارها أداة فعّالة لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع القارة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن ما استعرضه الرئيس بشأن جهود مصر في إطار رئاستها لقدرة إقليم شمال أفريقيا، يجسّد دورًا مصريًا رياديًا ومسؤولًا في دعم منظومة السلم والأمن الأفريقية، لا سيّما في ظل الجهود الواضحة لتأهيل قدرة إقليمية متكاملة ومتعددة الأبعاد، قادرة على الانتشار السريع والتعامل الفاعل مع الأزمات والمخاطر.

وتابعت النائبة هند رشاد: " كلمة الرئيس لم تكن فقط تشخيصًا دقيقًا للوضع، بل حملت خارطة طريق حقيقية للتعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الأفريقية، وأبرزت أن مصر تتحرك برؤية واقعية ومتكاملة، تضع السلم والتنمية والتكامل في مقدمة أولوياتها تجاه القارة السمراء."

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على أن التزام مصر بدعم قضايا القارة ينبع من إيمانها العميق بوحدة المصير، مضيفة بأن رسالة الرئيس السيسي واضحة أن السلم هو أساس التنمية، والتكامل هو طريقنا نحو مستقبل أفضل، وهذه الكلمات تُترجم ما تقوم به مصر من خطوات فعلية على الأرض، لتعزيز الأمن، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا."