مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين السعودية والمجر

وقع وزير العدل وليد الصمعاني ونظيره المجري بنس توسون مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي.

جاء ذلك خلال استقبال الصمعاني وزير العدل المجري في الرياض، حيث بحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال العدلي، واستعرض التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الصمعاني إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي.