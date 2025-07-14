المملكة تفتتح مشروع تطوير جامعة ويامبا في سريلانكا

شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم، في افتتاح مشروع تطوير منطقة جامعة ويامبا في سريلانكا، الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقيمة 28 مليون دولار، بحضور أمين عام وزارة التعليم والتعليم العالي والمهني السيد نالاكا كالوويوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا خالد القحطاني، وعدد من المسؤولين من الجانبين؛ وذلك دعمًا للقطاع التعليمي في مختلف المناطق السريلانكية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الوصول إلى التعليم، وتهيئة بيئة تعليمية من خلال إنشاء 7 مرافق نوعية تمكن الطلاب والطالبات من النمو والتطور، وتعزيز دور الجامعة في إيجاد الوسائل والفرص للمناطق الحضرية من خلال تقوية أنظمة التعليم الحديثة، وسيخدم هذا المشروع أكثر من 5 آلاف مستفيد من الطلبة ومنسوبي الجامعة، إذ سيشكل الفرص الحيوية للتعلم، نحو تمكين الأفراد والمجتمع، وتنمية المهارات وتعزيز النمو والازدهار.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية منذ عام 1981م؛ التمويل لتنفيذ 15 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، لدعم قطاعات المياه والزراعة والنقل والمواصلات والصحة والتعليم، من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها 424 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في سريلانكا.

ويُعد الصندوق الذراع التنموي للمملكة في التنمية الدولية، حيث يعمل من خلال تقديم القروض التنموية الميسّرة للدول النامية، ويقوم الصندوق بتنفيذ مشاريع المنح والبرامج الإنمائية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الدول الأقل نمواً والأشد فقراً، ويعمل الصندوق وفقاً لأسس ومناهج التنمية الدولية بما فيها توافق توجه تمويل الصندوق للمشاريع المستهدفة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فاعلية العون الإنمائي من خلال الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.