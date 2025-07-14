حريق قرب أوتوستراد ميرنا الشالوحي وتصاعد سحب الدخان في المنطقة

شبّ ​حريق​ في اعشاب يابسة ونفايات وإطارات مرمية بالقرب من الاوتوستراد في ميرنا الشالوحي- سن الفيل، وقد تصاعدت سحب الدخان الكثيف في المنطقة.

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