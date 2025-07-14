البساط وابوحيدر وصلا الى سراي صيدا استكمالاً لجولتهما الجنوبية

وصل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط يرافقه المدير العام في الوزارة محمد ابو حيدر الى سراي صيدا الحكومي، حيث استقبلهم محافظ الجنوب منصور ضو.
وتأتي زيارة البساط وابو حيدر لمحافظة الجنوب استكمالاً للجولة الجنوبية التي استهلاها صباحاً من محافظة النبطية، وسيتخللها الى جانب لقاء المحافظ ضو، تفقد المكتب الاقليمي للوزارة في المحافظة، فجولة ميدانية في سوق صيدا التجاري، لتختتم بعقد لقاء في غرفة التجارة في المدينة.
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