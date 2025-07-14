الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نظمت لقاءً تعارفياً وتشاركياً مع ضابطات وضباط الارتكاز الجندري ومع موظفات وموظفين في الوزارات والإدارات العامة

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في إطار عملها التنسيقي مع الوزارات والإدارات الرسمية، لقاءً تعارفياً وتشاركياً مع ضابطات وضباط الارتكاز الجندري ومع موظفات وموظفين في الوزارات والإدارات العامة، بحضور نائبة الرئيسة السفيرة سحر بعاصيري سلام وعضوات الجمعية العامة للهيئة.

وتمّ خلال اللقاء التعريف برئيسات وعضوات اللجان المختصة في الهيئة الوطنية، تلتها جولة تعارف بين أعضاء شبكة ضابطات وضباط الارتكاز الجندري، حيث تمّ التأكيد على أهمية تفعيل دور الشبكة.

واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح تناول مهام الشبكة، التحديات التي تعترضها والاقتراحات التي قدّمها المشاركات والمشاركون، مع التأكيد على أهمية التشبيك والتعاون المستقبلي.