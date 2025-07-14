اعلنت نقابة موظفي الخليوي في بيان ان" اجتماعا هاما عُقد اليوم مع رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي أكد خلاله" دعمه الكامل لحقوق الموظفين ومكتسباتهم، وحقهم في توقيع تجديد عقد العمل".
واشارت الى ان "النائب الموسوي وبمبادرة منه جرى التواصل مع وزير الإتصالات شارل الحاج ، الذي جدد تأكيده أن عقد العمل سيُوقّع مع الإدارات المعنية خلال هذا الأسبوع مؤكدا التزامه بحقوق الموظفين،و أن "كل صاحب حق سيأخذ حقه".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة موظفي الخليوي: الموسوي أكد دعمه لحقوق الموظفين ومكتسباتهم وحقهم في توقيع تجديد عقد العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.