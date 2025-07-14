نقابة موظفي الخليوي: الموسوي أكد دعمه لحقوق الموظفين ومكتسباتهم وحقهم في توقيع تجديد عقد العمل

اعلنت نقابة موظفي الخليوي في بيان ان" اجتماعا هاما عُقد اليوم مع رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي أكد خلاله" دعمه الكامل ل​حقوق الموظفين​ ومكتسباتهم، وحقهم في توقيع تجديد عقد العمل".

واشارت الى ان "النائب الموسوي وبمبادرة منه جرى التواصل مع وزير الإتصالات شارل الحاج ، الذي جدد تأكيده أن عقد العمل سيُوقّع مع الإدارات المعنية خلال هذا الأسبوع مؤكدا التزامه بحقوق الموظفين،و أن "كل صاحب حق سيأخذ حقه".