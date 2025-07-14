منسى يبحث شؤون عكار مع سليمان والتعاون الثنائي مع قنصل نيبال

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، النائب محمد سليمان، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون إنمائية وأمنية تهم منطقة ​عكار​، إضافةً إلى مناقشة سبل دعم المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها البلد.

كما استقبل منسى القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال في لبنان محمد وسام غزيّل، وجرى البحث في سبل التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك.

بدوره، نقل غزيّل لمنسى حرص رئيس جمهورية النيبال على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان.