عيسى الخوري بحث مع سفيري المغرب والأردن تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

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أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري في اجتماعه مع سفير المغرب في لبنان محمد أكرين على "عمق العلاقات بين لبنان والمغرب، وعلى تفعيل العمل المشترك لتطويرها على مختلف الصعد، لا سيّما الاقتصاديّة والصناعيّة".
ونقل أكرين دعوة من وزير الصناعة المغربي رياض مزور إلى عيسى الخوري لزيارة المغرب على رأس وفد من الصناعيين من أجل تقوية التبادل التجاري بين البلدين.
ثم اجتمع عيسى الخوري مع سفير الأردن في لبنان وليد الحديدي وبحثا في أهمية إقامة مشاريع استثمارية صناعيّة تكامليّة بين رجال أعمال من كلا البلدين، التي تلبّي حاجة أسواق المنطقة.
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