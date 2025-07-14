أصدر رئيس الحكومة ​نواف سلام​، تعميم رقم 27/2025، إلى "جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص ​رفع الأعلام اللبنانية​". ولفت سلام، الى أنه "استنادًا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حدّدت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حضَرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزّق، وعطفًا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم 14/2014 تاريخ 21/2/2014 ورقم 29/2017 تاريخ 29/12/2017، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيد بالنصوص القانونية المبينة أعلاه فيما خص رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزقة بأعلام جديدة، إضافة إلى تجديد السارية عند اللزوم".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام أصدر تعميماً بشأن الالتزام بمواصفات العلم اللبناني واستبدال الأعلام غير المطابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.