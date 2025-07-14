"النشرة": العثور على فتاة جثة هامدة في منطقة قياعة - صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "العثور على فتاة جثة هامدة في منطقة قياعة -صيدا وقد نقلها مسعفو الجمعية الطبية الإسلامية الى مستشفى قصب القريب، حيث رجحت التحقيقات الاولية عملية ال​انتحار​ شنقا".

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